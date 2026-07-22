tra i personaggi netflix emerge leonardo interpretato da luigi zeno minerva la scuola

Di seguito il comunicato, corredato da foto: Dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival tenutosi il 21 Luglio, Minerva – La Scuola si prepara a raggiungere il grande pubblico: la serie sarà disponibile dal 22 settembre su Netflix, portando nelle case degli spettatori un racconto generazionale intenso, contemporaneo e ricco di sfumature emotive. Tra gli attori della serie spicca Luigi Zeno, pluripremiato come Miglior Giovane Attore Italiano, volto emergente del panorama audiovisivo nazionale. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. La sua formazione artistica è avvenuta presso il Cinema Fiction, dove ha costruito le basi tecniche e interpretative che oggi caratterizzano il suo lavoro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Intervista a Luigi Zeno Attore in Minerva-La Scuola

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