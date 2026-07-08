È disponibile da oggi su Netflix il film del Il bene comune, l'ultima opera diretta e co-prodotta da Rocco Papaleo. La pellicola racconta l'intenso viaggio di formazione di quattro detenute che, accompagnate da una guida escursionistica e un'attrice, intraprendono un cammino verso la vetta del monte Pollino per scoprire il potere della condivisione. Il protagonista, Biagio, è interpretato dallo stesso Papaleo, che veste i panni di un ex militare divenuto guida turistica, uomo sognatore e legato profondamente al proprio territorio. La storia prende il via da una chiamata inaspettata: Raffaella Cursaro, un'attrice di scarso successo che gestisce un laboratorio teatrale in una casa di accoglienza, contatta Biagio, una guida turistica del Parco nazionale del Pollino dal passato da ex militare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il bene comune, disponibile su Netflix il film diretto e interpretato da Rocco Papaleo

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