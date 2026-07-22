Tra autoironia e paradossi Max Angioni con ‘Anche meno ’

Notizia in breve

Stasera alle 21, in piazza Europa, si terrà lo spettacolo di Max Angioni intitolato ‘Anche meno’. L’artista porterà sul palco un monologo caratterizzato da autoironia e riferimenti ai paradossi delle generazioni più giovani. L’evento fa parte del programma del La Spezia Estate Festival. La serata è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.