Tra autoironia e paradossi Max Angioni con ‘Anche meno ’
Stasera alle 21, in piazza Europa, si terrà lo spettacolo di Max Angioni intitolato ‘Anche meno’. L’artista porterà sul palco un monologo caratterizzato da autoironia e riferimenti ai paradossi delle generazioni più giovani. L’evento fa parte del programma del La Spezia Estate Festival. La serata è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.
Un flusso ininterrotto di autoironia e paradossi generazionali per il prossimo spettacolo del La Spezia Estate Festival. In piazza Europa, stasera alle 21.30, arriva Max Angioni con il suo nuovo spettacolo intitolato ‘ Anche meno - Round finale ’. L’artista comasco, affermato rapidamente tra i volti di punta della stand up comedy italiana grazie a una cifra stilistica che unisce sapientemente il surrealismo alla lucidità dell’osservazione quotidiana, porta in scena un monologo esilarante incentrato sull’urgenza di ridimensionare le ambizioni e le piccole ansie della vita contemporanea. Il titolo scelto per il tour rappresenta una chiara chiave di lettura e un invito esplicito a sdrammatizzare le aspettative sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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