Anche meno | tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni

Anche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni. Questa sera, domenica 12 luglio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Anche meno, lo show di Max Angioni, noto comico e conduttore de Le Iene. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Il giovane comico nel suo spettacolo teatrale non risparmierà la sua proverbiale autoironia, divertendosi e a facendo divertire il pubblico. Nello show troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

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