La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 12 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino perde contro La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) e Anche meno (Italia 1). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Delitti ai Caraibi (Rete 4),Elsbeth (Rai 2), Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove), Diaz (La7) e Superbike (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 12 luglio chi ha vinto tra Noos, Racconto di una notte e Anche meno di Max Angioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Domenica 12 Luglio 2026 - Vangelo della 15° Domenica del Tempo Ordinario - Don Aldo Landolfi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche meno

Ascolti tv ieri domenica 5 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e I cortiNella giornata di domenica 5 luglio, la Rai non ha ottenuto la vittoria negli ascolti televisivi.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 5 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Presadiretta e I corti; Ascolti Tv ieri (5 luglio): record Mondiali col boom di Brasile-Norvegia, Scotti asfalta De Martino in replica; Ascolti TV ieri 5 luglio, vincono i Mondiali (42%), Racconto di una notte (12.4%): Scotti batte De Martino in replica; Ascolti tv del 5 luglio, i Mondiali 2026 sfidano Racconto di una notte. Chi ha vinto.

Ascolti tv ieri domenica 12 luglio 2026, da Anche meno a Racconto di una Notte, da Affari Tuoi a La Rota della Fortuna x.com

Ascolti tv 12 luglio: chi ha vinto tra Racconto di una notte e Noos, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di domenica 12 luglio, tutti i dati Auditel. In prima serata su Canale 5 la fiction turca Racconto di una notte, mentre su Rai1 Noos- L'avventura ... fanpage.it

Ascolti tv domenica 12 luglio: Noos, Racconto di una notte, Anche menoAscolti tv 12 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it