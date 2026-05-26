La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si corre oggi da Bellinzona a Carì, con arrivo in salita nelle Alpi svizzere. La frazione, parte della terza settimana, segue il giorno di riposo e si svolge interamente in territorio svizzero. La gara prevede un percorso in salita con orari di partenza e arrivo da definire, e sarà trasmessa in diretta televisiva. La tappa rappresenta la fase conclusiva di questa giornata di competizione.

Inizia la terza e decisiva settimana del Giro d’Italia 2026. Dopo l’ultimo giorno di riposo scatta la sedicesima tappa della Corsa Rosa, interamente in terra svizzera, da Bellinzona a Carì. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 13.45 PERCORSO. In terra rossocrociata tappa brevissima ma molto intensa, con 2928 metri di dislivello. Prima parte di gara che vede un circuito da ripetere due volte con le ascese di Torre (4,7 chilometri al 5,6%) e Leontica (3 km all’8,3%). Discesa, falsopiano e salita finale verso Carì: 11,6 chilometri all’8% con diversi tratti a doppie cifre e punta al 13% proprio nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Bellinzona-Carì: orari, percorso, tv. Arrivo in salità sulle Alpi svizzere

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