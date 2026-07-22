Durante la 17ª tappa, da Chambery a Voiron, lunga 174,7 km con 2200 metri di dislivello, un terzo del gruppo ha formato una fuga per permettere ai velocisti di arrivare al traguardo. La corsa ha visto Philipsen mantenere la testa della classifica, mentre Pedersen ha chiuso con un risultato deludente. La tappa ha rappresentato l’ultima occasione per gli sprinter di mettersi in mostra in questa edizione.

È dovuto andare in fuga un terzo del gruppo per consentire ai velocisti di conquistare il traguardo della 17a tappa, Chambery-Voiron, 174,7 km e 2200 metri di dislivello, l’ultima occasione per loro in questa edizione. Un attacco di ben 44 corridori dopo una battaglia feroce nella prima parte, quella con quattro Gpm in 60 chilometri: c’erano Philipsen, Van der Poel, Stuyven, Kooij, Matthews e Pedersen maglia verde, circondati dai loro scudieri. Non Tim Merlier, il belga vincitore di tre tappe, che si è ritirato domenica sulle Alpi. In volata prima vittoria in questo Tour del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) su Schmid, Kooij e Askey; 8° Pedersen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 17ª tappa: Philipsen non molla mai (8), Pedersen ha deluso (5,5)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tour, le pagelle della quinta tappa: Kooij, debuttante da 8. Pedersen stecca: 5,5Nella quinta tappa del Tour 2026, da Lannemezan a Pau, di 158 km, si è conclusa con uno sprint ridotto a circa venti corridori.

Tour de France, 17a tappa: Philipsen esulta a Voiron, Pogacar sempre in gialloNella 17ª tappa del Tour de France 2026, Jasper Philipsen ha vinto in volata a Voiron.

Temi più discussi: Tour, le pagelle della 14ª tappa: Seixas merita 7,5. Flop Bora: male sia Remco (5,5) che Lipowitz (5); Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talento; Nations Championship: le pagelle di Australia-Italia; Tour, le pagelle della 15ª tappa: finalmente un Evenepoel da 8,5. Da rivedere Ayuso e Lipowitz (5).

Remco Evenepoel 10 e lode! Il belga domina e batte Pogacar in una tappa di assoluto livello. Il miglior Remco di sempre al Tour! Ecco le pagelle della tappa di Pier Augusto Stagi#TDF2026 tuttobiciweb.it/article/178448… x.com

Tour, le pagelle della 17ª tappa: Philipsen non molla mai (8), Pedersen ha deluso (5,5)Van der Poel ha messo da parte ogni ambizione personale per aiutare il compagno di team a vincere, Pogacar ha supplito alla sua squadra ... msn.com

Tour, le pagelle della 16ª tappa: Evenepoel sulle nuvole, 8,5. Ganna cede troppo in salita, 5Pogacar è apparso stanco e con il belga scatenato non può stare tranquillo nelle tre tappe di montagna che restano. Bravi Skjelmose e Seixas, flop Ayuso ... gazzetta.it