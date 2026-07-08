Nella quinta tappa del Tour 2026, da Lannemezan a Pau, di 158 km, si è conclusa con uno sprint ridotto a circa venti corridori. Tra i protagonisti, il debuttante ha ottenuto un punteggio di 8, mentre Pedersen ha concluso con un voto di 5,5. Questa tappa rappresenta la prima vera volata di gruppo della corsa, anche se il finale è stato deciso in un gruppetto ristretto.

Doveva essere la prima volata di gruppo del Tour 2026, e in effetti la quinta tappa, Lannemezan-Pau, 158 km, è finita allo sprint, ma per la vittoria si è presentato un gruppetto di appena una ventina di corridori. Una caduta ai 5400 metri dal traguardo, fuori dalla neutralizzazione dei tempi per la classifica ai 5 km, spezza il gruppo, anche per la presenza di mille insidie legate all’arredo urbano (rotonde, spartitraffico, percorso tortuoso). E così dal caos sbuca l’olandese Olav Kooij (Decathlon): è al debutto al Tour e vince subito la prima volata davanti a Kanter e Merlier. In classifica non cambia nulla: maglia gialla il norvegese Torstein Traeen; Pogacar e Vingegaard a 7’53”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della quinta tappa: Kooij, debuttante da 8. Pedersen stecca: 5,5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tour de France, le pagelle della quarta tappa: Pedersen e Traen, fuga da 8. Stuyven stecca, 5Nella quarta tappa del Tour de France, su un percorso di 167 chilometri nel sud della Francia con temperature di 38 gradi, una fuga di circa 20...

Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in gialloIl ciclista Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France, corsa tra Lannemezan e Pau di 158 km.

Temi più discussi: Tour de France, le pagelle: Del Toro sempre meglio: 8. Tiberi, addio speranze di gloria: 4; Pagelle Tour de France 2026: Isaac del Toro scarta il regalo di Pogacar. Gli avversari si inchinano; Tour de France, le pagelle della terza tappa: Pogacar, vittoria e maglia da 8. De Lie, un ritiro da 4; Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar ha già chiuso i conti? Sarà battaglia per il podio.

Pogacar da 10 e lode! 14 vittorie in 19 giorni, 22ª tappa al Tour e raggiunge Darrigade. Vingegaard lotta a viso aperto Lipowit dà segnali, E De Lie... Ecco le pagelle di Pier Augusto Stagi #TDF2026 tuttobiciweb.it/article/178335… x.com

Le pagelle di Temptation Island 2026: promossi e bocciati della prima puntataÈ ufficialmente iniziata l’estate, anche in tv. Ieri sera su Canale 5 ha preso il via Temptation Island 2026, Sette coppie, tredici single tentatrici, tredici single tentatori e una domanda che accomp ... iodonna.it

Le pagelle della quarta puntata di Pechino Express 2026: coppia eliminata e vincitriceLe coppie lasciato Madiun per raggiungere prima il centro teatrale di Surakarta (e 190 chilometri), e poi i templi di Prambanan e infine Costantino a Yogyakarta, capitale culturale della regione. Un ... iodonna.it