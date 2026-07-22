L'International Testing Agency ha comunicato che lunedì scorso, durante il giorno di riposo del Tour de France, tutti i corridori partecipanti sono stati sottoposti a controlli antidoping. La verifica si è svolta in modo uniforme tra i ciclisti in gara. Nessuna altra informazione sui risultati o eventuali irregolarità è stata resa nota. La procedura si inserisce nelle misure di monitoraggio adottate durante la competizione.

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - L'Ita (International Testing Agency) ha annunciato che tutti i corridori in gara al Tour de France sono stati sottoposti a un controllo antidoping lunedì scorso, nel giorno di riposo della Grande Boucle. "La raccolta di ulteriori campioni di sangue consente di valutare le variazioni nei marcatori biologici ematologici rilevanti e di rafforzare il monitoraggio longitudinale del profilo individuale di ciascun ciclista", ha spiegato l'Ita che non ha comunicato nessun risultato precisando che ci vorranno settimane per elaborarli tutti. Nei giorni scorsi c'erano state diverse polemiche per i test effettuati domenica mattina alle 2 e alle 5 a Jonas Vingegaard e alla maglia gialla Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, tutti i corridori in gara sottoposti a controllo antidoping lunedì scorso

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