Tour de France controllo antidoping in piena notte per Pogacar e Vingegaard

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, sono stati effettuati controlli antidoping su due ciclisti leader al Tour de France. Il portatore della maglia gialla di una squadra internazionale è stato sottoposto a test alle 5 del mattino in una località vicino a Danjoutin, mentre un altro favorito alla vittoria è stato controllato alle 2 del mattino a Besançon. Entrambi i ciclisti sono coinvolti in una delle principali competizioni ciclistiche europee.

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Il detentore della maglia gialla dell’UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogacar e il suo rivale della Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping, rispettivamente alle 5 del mattino (a Danjoutin) e alle 2 del mattino (a Besançon). Lo riferisce l’Equipe, che riporta anche il commento dei due protagonisti. Il danese nella zona mista prima della partenza della 15a tappa odierna, ha detto: “Stavo dormendo profondamente quando qualcuno ha bussato alla mia porta alle 2 del mattino. Ci ho messo 40 minuti per tornare in camera; non è stata la notte migliore, ma sto bene. Fa parte del processo”.  “Ho dormito solo quattro ore oggi”, ha spiegato il detentore della maglia gialla Pogacar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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