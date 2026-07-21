Tour de France perché il controllo antidoping notturno a Pogacar e Vingegaard è un caso senza precedenti

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping notturni a Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Si tratta di un intervento diverso dai controlli a sorpresa usuali, poiché sono stati eseguiti di notte e senza preavviso. Questa modalità non ha precedenti nel contesto delle verifiche antidoping durante eventi sportivi.

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Non è stato un normale controllo antidoping a sorpresa. È questo il punto che distingue quanto accaduto a Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard durante il Tour de France da una qualsiasi verifica fuori competizione. Il leader della corsa sloveno è stato svegliato alle 5 del mattino, il danese addirittura alle 2: gli ispettori dell’ International Testing Agency (ITA) hanno scelti di testarli nel cuore della notte tra sabato e domenica, tra la 14esima e la 15esima tappa del Tour 2026. Un episodio che ha scatenato polemiche nel gruppo e che, nelle ore successive, ha assunto un significato ancora più rilevant e dopo la rivelazione di L’Équipe: quei controlli sono stati autorizzati da un giudice francese attraverso una procedura che non può essere autorizzata se non in caso di “ sospetti seri e fondati “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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