Pogacar vince la 3^ tappa ed è nuova maglia gialla al Tour de France
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, una frazione di 195,9 km tra Granollers e Les Angles. Con questa vittoria, si è anche aggiudicato la maglia gialla. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, permettendo al ciclista di ottenere il successo e la leadership generale della corsa.
LES ANGLES (FRANCIA) - Tadej Pogacar sale in cattedra e conquista il successo nella terza tappa del Tour de France 2026, la Granollers - Les Angles di 195,9 km, che gli consente anche di prendersi la maglia gialla. Il corridore della UAE Emirates, dopo il secondo posto di domenica alle spalle del compagno di squadra Isaac Del Toro, vince il duello con il rivale Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) nel primo arrivo in terra francese della corsa transalpina; terzo posto, invece, per l'ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), che precede il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). Soltanto ottavo il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgroh), che perde 4" dalla coppia al comando della classifica generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pogaar Is TOO Strong... And That's His Biggest Problem | Tour de France 2026
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