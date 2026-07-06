Pogacar vince la 3^ tappa ed è nuova maglia gialla al Tour de France

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, una frazione di 195,9 km tra Granollers e Les Angles. Con questa vittoria, si è anche aggiudicato la maglia gialla. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, permettendo al ciclista di ottenere il successo e la leadership generale della corsa.