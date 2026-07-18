La quattordicesima tappa del Tour de France si svolgerà sabato 18 luglio, con un percorso caratterizzato da salite. La tappa partirà da Belfort e includerà diverse ascese, con dettagli sull’altimetria disponibili. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e tra i favoriti ci sono alcuni ciclisti noti, tra cui uno che si è affacciato come possibile protagonista della corsa. La competizione riprende dopo una pausa e si concentra sulla sfida tra i principali corridori.

Belfort, 17 luglio 2026 – Si riaccende il Tour de France. Si torna a salire alla Grand Boucle nella quattordicesima tappa in programma sabato 18 luglio e la lotta al podio vede da oggi un nuovo protagonista: Tom Pidcock. Il britannico ha sfruttato una fuga bidone nella tredicesima tappa per risalire in quarta posizione dopo aver guadagnato più di 7 minuti sul gruppo, con Tadej Pogacar, forte del primato, che ha lasciato alle altre squadre il compito di inseguire i fuggitivi lanciando McNulty e Wellens in fuga. La testimonianza che senza la UAE in azione il gruppo perde di intensità e controllo. La tappa l’ha vinta lo svizzero Mauro Schmid su Harold Tejada, mentre Pidcock ha chiuso terzo risalendo nella generale a 4’15” da Pogacar con ben sei posizioni guadagnate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi tappa 14, si torna a salire: il percorso con l’altimetria. Orari tv e favoriti

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