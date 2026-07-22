Tour de France 2026 tappa di oggi Chambery-Voiron | orari tv favoriti Volata non scontata

Notizia in breve

La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si corre oggi tra Chambery e Voiron. La giornata prevede una volata che potrebbe decidere la classifica, anche se la corsa non sarà semplice. Gli atleti più veloci avranno un’opportunità, ma le condizioni e il percorso rendono la volata incerta. Gli orari e la copertura televisiva sono disponibili, con i favoriti che si preparano a sfidarsi in una tappa chiave.