Tour de France 2026 la tappa di domani Chambery-Voiron | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani i ciclisti affrontano la tappa tra Chambery e Voiron, con un percorso che si snoda su strade pianeggianti e alcune salite leggere. La partenza è prevista alle 10 del mattino, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della corsa. La tappa si inserisce in un calendario studiato per offrire una giornata di relativa calma prima del finale.