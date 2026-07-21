Tour de France 2026 la tappa di domani Chambery-Voiron | percorso orari tv
Domani i ciclisti affrontano la tappa tra Chambery e Voiron, con un percorso che si snoda su strade pianeggianti e alcune salite leggere. La partenza è prevista alle 10 del mattino, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della corsa. La tappa si inserisce in un calendario studiato per offrire una giornata di relativa calma prima del finale.
Il calendario sembra quasi essere stato concepito per rispecchiare al meglio le esigenze dei corridori con una giornata di relativa tranquillità prima del gran finale. Il Tour de France continua la sua marcia con la diciassettesima tappa, Chambery-Voiron di 174,7 chilometri. La prossima frazione, soprattutto per gli uomini di classifica, rappresenta un intermezzo ideale tra le fatiche della cronometro odierna e le energie da spendere nei tapponi alpini che decideranno la classifica generale. Possibili soluzioni: l’arrivo del gruppo a ranghi compatti o l’azione da lontano di corridori in cerca del successo parziale. PERCORSO La parte iniziale... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape
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