Tour de France 2026 tappa di oggi Chambery-Voiron | orari tv favoriti Scenario tattico incerto

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Chambery a Voiron, si svolge oggi. La corsa prevede un percorso impegnativo con un finale che potrebbe favorire gli sprinter, anche se la tattica rimane incerta. Gli atleti partono nelle prime ore del mattino e la gara si concluderà nel primo pomeriggio, con diretta televisiva su canali sportivi. Favoriti per la vittoria sono i velocisti più attesi, ma la strategia potrebbe cambiare lungo il percorso.

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Diciottesima tappa per il Tour de France 2026, Chambery-Voiron, giornata tutt’altro che scontata con le ruote veloci che potrebbero ritagliarsi l’ultima possibilità ma non sarà assolutamente facile. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20 PERCORSO. La parte iniziale del tracciato propone quattro salite praticamente in rapida successione: le fatiche di giornata iniziano con la Côte de Bassa, quarta categoria di 1,5 chilometri al 5,5% al chilometro 19,2 e continuano con la Côte de Rossillon (1,7 chilometri al 5,3%), il Col des Près (3,5 chilometri al 6,8%) e la Côte de Saint-Jean d’Arvey (1,1 chilometri al 5,7%). 🔗 Leggi su Oasport.it

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