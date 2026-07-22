Tour de France 2026 tappa 17 Chambéry-Voiron | favoriti classifica generale e dove vederla in tv

Da lanotiziagiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La diciassettesima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi, mercoledì 22 luglio, con partenza da Chambéry e arrivo a Voiron, coprendo 174,7 km. Dopo la cronometro di Thonon-les-Bains vinta da un ciclista belga, la gara riprende con favoriti ancora da definire. La classifica generale si mantiene aperta, mentre la tappa sarà trasmessa in diretta televisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Archiviat a la spettacolare cronometro di Thonon-les-Bains vinta da Remco Evenepoel, il Tour de France 2026 torna in scena oggi, mercoledì 22 luglio, con la diciassettesima tappa: 174,7 km da Chambéry a Voiron, nel dipartimento dell’Isère. Sulla carta è una frazione che strizza l’occhio ai velocisti, ma il percorso nasconde diverse insidie che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il percorso della tappa 17. La prima parte di gara è la più impegnativa: tra il ventesimo e il sessantesimo chilometro i corridori affronteranno quattro salite ravvicinate tra le montagne della Savoia, Côte de Bassa, Côte de Rossillon, Col des Près e Côte de Saint-Jean d’Arvey, utili soprattutto per favorire la formazione della fuga di giornata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

tour de france 2026 tappa 17 chamb233ry voiron favoriti classifica generale e dove vederla in tv
© Lanotiziagiornale.it - Tour de France 2026, tappa 17 Chambéry-Voiron: favoriti, classifica generale e dove vederla in tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

Video Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape?

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, tappa di oggi Chambery-Voiron: orari, tv, favoriti. Volata non scontataLa diciottesima tappa del Tour de France 2026 si corre oggi tra Chambery e Voiron.

Tour de France 2026, tappa di oggi Chambery-Voiron: orari, tv, favoriti. Scenario tattico incertoLa diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Chambery a Voiron, si svolge oggi.

Temi più discussi: Tour de France, Remco Evenepoel vince la cronometro da Evian les Bains a Thonon les Bains; Tour de France 2026 · Tappa 20: Percorso, orari, altimetria 25 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - Tour Replay: 15a tappa - Video.

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, 17^ tappa da Chambéry a Voiron: il percorsoProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 17esima tappa, da Chambéry a Voiron: si tratta di un tracciato mosso, adatto per le ... tg24.sky.it

tour de france tour de france 2026Tour de France, oggi tappa 17: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)1 minuto per la lettura (Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la diciassettesima tappa. Oggi, mercoledì 22 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e stream ... quotidianodelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web