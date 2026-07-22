La diciassettesima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi, mercoledì 22 luglio, con partenza da Chambéry e arrivo a Voiron, coprendo 174,7 km. Dopo la cronometro di Thonon-les-Bains vinta da un ciclista belga, la gara riprende con favoriti ancora da definire. La classifica generale si mantiene aperta, mentre la tappa sarà trasmessa in diretta televisiva.

Archiviat a la spettacolare cronometro di Thonon-les-Bains vinta da Remco Evenepoel, il Tour de France 2026 torna in scena oggi, mercoledì 22 luglio, con la diciassettesima tappa: 174,7 km da Chambéry a Voiron, nel dipartimento dell’Isère. Sulla carta è una frazione che strizza l’occhio ai velocisti, ma il percorso nasconde diverse insidie che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il percorso della tappa 17. La prima parte di gara è la più impegnativa: tra il ventesimo e il sessantesimo chilometro i corridori affronteranno quattro salite ravvicinate tra le montagne della Savoia, Côte de Bassa, Côte de Rossillon, Col des Près e Côte de Saint-Jean d’Arvey, utili soprattutto per favorire la formazione della fuga di giornata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tour de France 2026, tappa 17 Chambéry-Voiron: favoriti, classifica generale e dove vederla in tv

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Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

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