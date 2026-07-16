Tour de France 2026 tappa 12 | tris di Merlier Ordine d' arrivo e classifica generale

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ciclista belga Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, conclusa a Chalon-sur-Saône. La tappa è stata probabilmente l'ultima dedicata ai velocisti nel percorso di quest'anno. L'ordine di arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati dopo questa frazione. La corsa si svolge in Francia, con la tappa 12 che ha avuto come protagonista principale il corridore belga.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chalon-sur-Saone (Francia), 16 luglio 2026 - La tappa 1 2 del Tour de France 2026 è forse l'ultima riservata ai velocisti ed è anche per questo motivo che ogni attacco, dalla fuga del mattino a quello che vedeva protagonisti anche Filippo Ganna e Davide Ballerini e ancora prima Damiano Caruso, viene fagocitato dal gruppo: volata deve essere e volata è, e ancora una volta a spuntarla è Tim Merlier, che cala il tris di successi in questa sua straordinaria Grande Boucle, andando così a eguagliare (almeno in questa statistica) la maglia gialla Tadej Pogacar. La tappa 13 è la Dole-Belfort: 205,8 km piatti nella prima parte prima di un finale che si impenna con 2 GPM, di cui uno di prima categoria (il Ballon d'Alsace ) non lontanissimo dal traguardo, per 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tour de france 2026 tappa 12 tris di merlier ordine d arrivo e classifica generale
© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 12: tris di Merlier. Ordine d'arrivo e classifica generale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 10 Preview: Breakaway Chaos

Video Tour de France 2026 Stage 10 Preview: Breakaway Chaos

Notizie e thread social correlati

Merlier, re delle volate: fa doppietta nell’ottava tappa del Tour de France. Ordine d'arrivo e classifica generaleTim Merlier ha vinto entrambe le volate nell’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Bordeaux e Bergerac.

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, dodicesima tappa: Splendido tris di Merlier a Chalon-sur-SaôneTim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, corsa di 179,1 chilometri da Nevers a Chalon-sur-Saône.

Temi più discussi: Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso; Tour de France 2026 · Tappa 15: Percorso, orari, altimetria 19 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa.

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026: non c’è due senza tre per il Mago MerlierIl belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata la dodicesima tappa del 113° Tour de France lungo i 179 chilometri che hanno portato i corridori dal circuito di Nevers Magny-Cours fino a C ... tpi.it

tour de france tour de france 2026Tour de France, la 13^ tappa da Dole a Belfort: percorso e altimetriaTappa tranquillissima al Tour de France... per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Melisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web