Il ciclista belga Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, conclusa a Chalon-sur-Saône. La tappa è stata probabilmente l'ultima dedicata ai velocisti nel percorso di quest'anno. L'ordine di arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati dopo questa frazione. La corsa si svolge in Francia, con la tappa 12 che ha avuto come protagonista principale il corridore belga.

Chalon-sur-Saone (Francia), 16 luglio 2026 - La tappa 1 2 del Tour de France 2026 è forse l'ultima riservata ai velocisti ed è anche per questo motivo che ogni attacco, dalla fuga del mattino a quello che vedeva protagonisti anche Filippo Ganna e Davide Ballerini e ancora prima Damiano Caruso, viene fagocitato dal gruppo: volata deve essere e volata è, e ancora una volta a spuntarla è Tim Merlier, che cala il tris di successi in questa sua straordinaria Grande Boucle, andando così a eguagliare (almeno in questa statistica) la maglia gialla Tadej Pogacar. La tappa 13 è la Dole-Belfort: 205,8 km piatti nella prima parte prima di un finale che si impenna con 2 GPM, di cui uno di prima categoria (il Ballon d'Alsace ) non lontanissimo dal traguardo, per 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 12: tris di Merlier. Ordine d'arrivo e classifica generale

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Tour de France 2026 Stage 10 Preview: Breakaway Chaos

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