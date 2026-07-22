Jasper Philipsen ha vinto la 17esima tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Chambery e Voiron, lunga 174,7 chilometri. La gara prevedeva 2.200 metri di dislivello, quasi tutti concentrati nei primi 60 chilometri.

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha vinto la 17esima tappa del Tour de France 2026, la Chambery-Voiron di 174,7 chilometri, 2.200 metri di dislivello affrontati praticamente tutti nei primi 60 chilometri. Philipsen ha vinto in volata, secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), terzo per l’olandese Olav Kooij (Decathlon). Per il belga si tratta della 64esima vittoria in carriera, l’undicesima al Tour. Dopo due quinti posti, un quarto e due terzi posti, arriva la tanto agognata vittoria per per il belga lanciato perfettamente da Mathieu van der Poel. Stavolta il velocista dell’Alpecin Premier Tech non ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Philipsen vince la 17esima tappa

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