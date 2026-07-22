CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.31 Domani ci sarà la prima delle tre tappe alpine, che potrebbe già mettere distaccp tra i big. 17.29 Arriva adesso il gruppo, con oltre 8’40” di distacco da Philipsen. 17.26 Pedersen è comunque stato grande protagonista, riaprendo una corsa che sembrava già essere chiusa. Il danese si è riportato sui primi, ma così facendo ha dato la possibilità anche ad altri corridori tra cui Philipsen di rientrare. L’atleta della Lidl allora ha di nuovo accelerato portando via un gruppetto di sei corridori, ma dopo il traguardo intermedio è mancata la collaborazione e Stuyven se ne è andato in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde

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