LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Waerenskjold vince con un colpo d’astuzia sul podio Kooij e Philipsen

Notizia in breve

Il vincitore della dodicesima tappa del Tour de France 2026 è stato Waerenskjold, che ha conquistato la vittoria grazie a un colpo d’astuzia durante la gara. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La diretta si è conclusa alle 17.31, con aggiornamenti disponibili sulla classifica generale del Tour.