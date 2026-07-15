LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Waerenskjold vince con un colpo d’astuzia sul podio Kooij e Philipsen

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vincitore della dodicesima tappa del Tour de France 2026 è stato Waerenskjold, che ha conquistato la vittoria grazie a un colpo d’astuzia durante la gara. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La diretta si è conclusa alle 17.31, con aggiornamenti disponibili sulla classifica generale del Tour.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.30 Domani sùbito una nuova occasione per i velocisti, con partenza da Circuit Nevres Magny-Cours e arrivo a Chalon su Saone. 17.28 Ecco i primi dieci della classifica generale: 1 – POGA?AR Tadej UEX 39:25:08 – 2 – VINGEGAARD Jonas TVL 3:36 – 3 – EVENEPOEL Remco RBH 4:06 – 4 – AYUSO Juan LTK 4:22 – 5 – SEIXAS Paul DCT 4:35 – 6 – LIPOWITZ Florian RBH 4:44 – 7 – DEL TORO Isaac UEX 5:08 – 8 – SKJELMOSE Mattias LTK 5:45 – 9 – MARTINEZ Lenny TBV 6:34 – 10 – PIDCOCK Tom PQT 11:49 – 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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