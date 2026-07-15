LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Waerenskjold vince con un colpo d’astuzia sul podio Kooij e Philipsen
Il vincitore della dodicesima tappa del Tour de France 2026 è stato Waerenskjold, che ha conquistato la vittoria grazie a un colpo d’astuzia durante la gara. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La diretta si è conclusa alle 17.31, con aggiornamenti disponibili sulla classifica generale del Tour.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.30 Domani sùbito una nuova occasione per i velocisti, con partenza da Circuit Nevres Magny-Cours e arrivo a Chalon su Saone. 17.28 Ecco i primi dieci della classifica generale: 1 – POGA?AR Tadej UEX 39:25:08 – 2 – VINGEGAARD Jonas TVL 3:36 – 3 – EVENEPOEL Remco RBH 4:06 – 4 – AYUSO Juan LTK 4:22 – 5 – SEIXAS Paul DCT 4:35 – 6 – LIPOWITZ Florian RBH 4:44 – 7 – DEL TORO Isaac UEX 5:08 – 8 – SKJELMOSE Mattias LTK 5:45 – 9 – MARTINEZ Lenny TBV 6:34 – 10 – PIDCOCK Tom PQT 11:49 – 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 9 Highlights
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande Boucle
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Veistroffer al comando con 3? sul gruppoDurante la tappa odierna del Tour de France 2026, il corridore Veistroffer guida con un vantaggio di tre minuti sul gruppo.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; Tour de France, oggi la quinta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Pogacar domina ancora: vince a Le Lioran e allunga in classifica.
Tour de France Daily #10: Tadej Poga?ar seeks redemption at Le Lioran after 2024, delivering a controlled victory on the Col de Pertus. Dive into the full episode with Davide Terraneo, Davide Filippi and Luca Pellegrini as they dissect Tour 2026 and the … x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: POGA?AR FA IL VUOTO SUL COL DE PERTUS! Ancora un attacco della maglia gialla! Tadej Poga?ar ha rotto gli indugi nell’ultimo chilometro dell'ascesa verso il Col de Pertus, sferrando un'accelerazione micidiale che ha lett facebook
[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit
Tour de France, Waerenskjold vince la tappa di Nevers, Pogacar in maglia giallaPogacar l'ha vinta con un'azione di forza nel finale, trionfando a Le Lioran nel giorno della Presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima, con sette GPM lungo le vette del Massiccio Centra ... sport.sky.it
Tour De France: tutteLo sloveno parte a 1km dalla cima al Col de Pertus e fa il vuoto. Proprio dove nel 2024 aveva incassato l’ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Vingegaard. Il danese perde 44, Evenepoel secon ... gazzetta.it