Tour de France 2026 Philipsen rompe il digiuno | sua la volata della diciassettesima tappa
Nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, il ciclista belga dell’Alpecin Premier-Tech ha conquistato la vittoria in volata sulla frazione tra Chambéry e Voiron, battendo Mauro Schmid e Olav Kooij. La corsa si è conclusa senza incidenti, con il leader della classifica generale che ha mantenuto la maglia gialla senza rischi. Mathieu Van der Poel ha contribuito al successo del compagno di squadra con un lavoro di squadra decisivo.
Il belga dell’Alpecin Premier-Tech vince la Chambéry-Voiron davanti a Mauro Schmid e Olav Kooij, sfruttando il lavoro di Mathieu Van der Poel. Giornata senza rischi per Tadej Pogacar, ancora saldamente in maglia gialla. Jasper Philipsen ritrova il successo al Tour de France 2026. Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha conquistato la diciassettesima tappa, la Chambéry-Voiron di 174,7 chilometri, imponendosi nella volata del gruppo che si è giocato la vittoria. Dopo una Grande Boucle fin qui complicata, il belga è riuscito finalmente ad alzare le braccia al cielo grazie anche al prezioso lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel. Alle spalle di Philipsen si sono classificati lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco Alula e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team, ancora una volta sul podio. 🔗 Leggi su Sportface.it
POR EL PELO DE UN CALVO | TOUR DE FRANCE 2026
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