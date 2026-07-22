Tour de France 2026 Philipsen rompe il digiuno | sua la volata della diciassettesima tappa

Notizia in breve

Nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, il ciclista belga dell’Alpecin Premier-Tech ha conquistato la vittoria in volata sulla frazione tra Chambéry e Voiron, battendo Mauro Schmid e Olav Kooij. La corsa si è conclusa senza incidenti, con il leader della classifica generale che ha mantenuto la maglia gialla senza rischi. Mathieu Van der Poel ha contribuito al successo del compagno di squadra con un lavoro di squadra decisivo.