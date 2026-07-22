Jasper Philipsen ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Chambéry e Voiron di 174,7 chilometri. Dopo diverse partecipazioni senza successi, il corridore della Alpecin-Premier Tech ha conquistato il primo traguardo in questa edizione, grazie all’assistenza dei compagni di squadra. La vittoria è arrivata allo sprint finale, chiudendo la tappa con un risultato positivo.

Jasper Philipsen rompe finalmente il tabù e può festeggiare il primo successo in questa edizione della corsa francese. Il corridore della Alpecin-Premier Tech capitalizza lo splendido lavoro dei compagni di squadra e vince allo sprint la diciassettesima tappa del Tour de France Chambéry-Voiron di 174,7 chilometri. Il belga sfrutta l’eccezionale mole di lavoro svolta dal solito fenomenale Mathieu van der Poel che prima stoppa tutti gli attacchi e poi lancia il compagno in maniera esemplare. Philipsen precede in maniera netta lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team. Si ferma ai piedi del podio, quarto, il britannico Lewis Askey della NSN Cycling Team che precede l’olandese Rick Pluimers della Tudor Pro Cycling Team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, diciassettesima tappa: Philipsen sfata il tabù a Voiron

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Favoriti Fantacycling tappa 17 Tour de France Partenza: Chambéry Arrivo: Voiron 174.7 km ????? Pedersen ???? Van der Poel ??? Matthews ?? Philipsen ? Ganna Van Gils 75% Fuga, 25% Velocisti x.com

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