È iniziata ufficialmente la quindicesima tappa del Tour de France 2026. Durante la corsa, il team Alpecin ha mantenuto il gruppo compatto in vista della volata di Philipsen allo sprint intermedio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.19 Inizia ufficialmente la quindicesima tappa del Tour de France. 13.19 Il favorito odierno non può che essere Tadej Pogacar. Lo sloveno sta letteralmente cannibalizzando il Tour, non lasciando agli avversari nemmeno le briciole. Se oggi volesse vincere nessuno glielo potrebbe impedire, l’unica incognita è se farà lavorare la squadra per tenere chiusa la fuga. Grande battaglia ci sarà invece dietro la maglia gialla, per la conquista del podio. Jonas Vingegaard finalmente trova le salite che gli si adattano e sull’ultima asperità ha la possibilità di staccare i rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la corsa! L’Alpecin tiene il gruppo compatto per la volata di Philipsen allo sprint intermedio

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Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming

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