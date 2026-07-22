Tour de France 2026 | Pedersen chiama Philipsen risponde

Jasper Philipsen ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, percorrendo 175 chilometri da Chambery a Voisons in 3 ore, 41 minuti e 13 secondi. La tappa ha visto il belga rispondere alla chiamata di Pedersen, che aveva inizialmente cercato di attaccare. Questa vittoria si aggiunge alle sue prestazioni nella corsa, mentre la gara prosegue con altri ciclisti ancora in lotta per la vittoria finale.

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) ha vinto la diciassettesima tappa del 113° Tour de France percorrendo i 175 chilometri da Chambery a Voisons nel tempo di 3h41’13”. Il vincitore della Milano-Sanremo 2024 ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) con l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) che ha guadagnato la terza moneta. Resta immutata la classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) saldamente in maglia gialla con un vantaggio di 4’32” sul fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 6’51” sul compagno di squadra, il messicano Isaak del Toro. La frazione odierna era incentrata sulla lotta per la conquista della maglia verde. 🔗 Leggi su Tpi.it

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