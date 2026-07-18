Tour de France 2026 la tappa di domani Champagnole- Plateau de Solaison | percorso orari tv

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani i ciclisti affronteranno la tappa tra Champagnole e Plateau de Solaison, ultima sfida prima della pausa di due giorni nel Tour de France 2026. La corsa rappresenta l’ultimo impegno prima del riposo e del finale a Parigi, previsto per domenica 26 luglio. Sono previsti dettagli sul percorso, sugli orari e sulla copertura televisiva dell’evento. Questa tappa si inserisce nel percorso che porterà i corridori verso le fasi decisive della corsa.

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Bisogna affrontare l’ultimo sforzo prima di guadagnarsi il meritato secondo giorno di riposo, prologo del rush finale che condurrà i ciclisti a Parigi domenica 26 luglio.  Il Tour de France riprende il suo cammino con la quindicesima tappa, Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 chilometri. Il primo assaggio di Alpi potrebbe costituire l’occasione propizia per l’ennesima dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, assoluto dominatore della corsa. La lotta per gli altri due gradini del podio è decisamente serrata e chi vuole guadagnare terreno in salita ha a disposizione un’occasione decisamente favorevole. PERCORSO. La prima frazione alpina propone il significativo dislivello di 3950 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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