Tour de France 2026 la tappa di domani Champagnole- Plateau de Solaison | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani i ciclisti affronteranno la tappa tra Champagnole e Plateau de Solaison, ultima sfida prima della pausa di due giorni nel Tour de France 2026. La corsa rappresenta l’ultimo impegno prima del riposo e del finale a Parigi, previsto per domenica 26 luglio. Sono previsti dettagli sul percorso, sugli orari e sulla copertura televisiva dell’evento. Questa tappa si inserisce nel percorso che porterà i corridori verso le fasi decisive della corsa.