Tour de France 2026 17ª tappa oggi | percorso orario e dove vedere la Chambéry-Voiron in tv

Da sport.periodicodaily.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 17ª tappa del Tour de France 2026 si corre oggi, mercoledì 22 luglio, da Chambéry a Voiron, su un percorso di 174,7 chilometri. Dopo la cronometro vinta da un ciclista, il leader in classifica generale torna a indossare la maglia gialla. La tappa potrebbe favorire una fuga o essere sfruttata dai velocisti più resistenti. La gara è visibile in televisione e in streaming.

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Il Tour de France 2026 prosegue oggi, mercoledì 22 luglio, con la 17ª tappa, una frazione di 174,7 chilometri da Chambéry a Voiron. Dopo la cronometro dominata da Remco Evenepoel, la maglia gialla Tadej Pogacar torna a guidare il gruppo in una tappa che potrebbe favorire una fuga o offrire un’opportunità ai velocisti più resistenti. Il percorso della 17ª tappa. La prima parte della frazione concentra le principali difficoltà altimetriche. Tra il 20° e il 60° chilometro i corridori affronteranno quattro salite nelle montagne della Savoia: Superata questa fase, il percorso diventerà meno impegnativo dal punto di vista altimetrico, pur rimanendo movimentato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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