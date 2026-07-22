Tour de France 17a tappa | terreno di caccia per le fughe
La 17a tappa del Tour de France si corre oggi su un percorso di 174,7 km da Chambéry a Voiron, caratterizzato da continui saliscendi. La tappa si presta a fughe, con possibilità di attacchi da lontano riducendo le energie in vista del tappone alpino di domani. La giornata rappresenta anche una tappa intermedia, potenzialmente favorevole alle azioni di fuga, considerando la stanchezza accumulata nella cronometro di ieri.
La tappa di oggi di 174,7 km da Chambéry a Voiron, con i suoi continui saliscendi, si presenta come uno terreno di caccia ideale per le fughe. Tour de France, oggi 22 luglio tappa intermedia che potrebbe favorire un attacco da lontano approfittando della stanchezza dopo la cronometro di ieri e la paura del tappone alpino di domani. La corsa parte alle 13:20 e affronta 4 salite in rapida successione. Il gruppo scala la Côte de Bassa al km 19,2, ascesa di 1,5 km al 5,5%, per poi attaccare la Côte de Rossillon di 1,7 km al 5,3%. Le pendenze salgono sul Col des Près, ascesa di 3,5 km al 6,8%, chiudendo la serie sulla Côte de Saint-Jean d’Arvey di 1,1 km al 5,7%. 🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa adatta alle fughe, UAE permettendo…Oggi si svolge la tappa del Tour de France 2026, con un percorso che si presta alle fughe, a meno che la squadra UAE non intervenga.
Leggi anche: Tour de France 2026, tappa di oggi Aurillac-Le Lioran: orari, tv, favoriti. GPM a volontà, c’è il terreno per Pogacar
Argomenti più discussi: Tour de France 2026, 17a tappa: la pianura in un miraggio; Tour de France - S2026 - Tour Replay: 17a tappa - in diretta su Rai 2 22/07/2026 alle 17:25; Tour de France, oggi tappa 17: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Dove vedere in tv la tappa da Chambéry a Voiron del Tour de France 2026.
Pogacar si ripete sul traguardo di Le Markstein dove ci aveva già vinto nel 2023, nel Quella di oggi è stata l'11a vittoria di Pogacar in maglia gialla, 125a in carriera, 17a stagionale e 25a al Tour (raggiungendo in questa speciale graduatoria Leducq, che tuttavi facebook