Oggi si corre la decima tappa del Tour de France 2026, da Aurillac a Le Lioran. La frazione presenta sette salite di montagna, tutte con punti di scalata impegnativi. La corsa inizia nel pomeriggio, con la diretta televisiva che copre l’evento. Tra i favoriti ci sono i corridori in grado di affrontare i GPM, con un terreno che potrebbe favorire uno scatto in salita.

Torna il Tour de France 2026 dopo il giorno di riposo. In scena la decima tappa: Aurillac-Le Lioran, frazione veramente interessante con ben sette GPM da percorrere. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.00 PERCORSO. Prima parte pianeggiante, con anche il traguardo volante posto dopo 25 chilometri. Da lì in poi iniziano le salite e saranno tantissime. Côte de Pailherols (3 chilometri al 7,2 %); Col de la Griffoul (5,9 chilometri al 6,7%); Col de Prat de Bouc (3,1 chilometri al 6,5%); Côte de Murat(5,2 chilometri al 5,3%). La parte finale del percorso presenta in rapida successione il Puy Mary – Pas de Peyrol (7,8 chilometri al 6%) il Col du Pertus (4,4 chilometri all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Aurillac-Le Lioran: orari, tv, favoriti. GPM a volontà, c’è il terreno per Pogacar

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Decima Tappa: Aurillac – Le Lioran (166,6 km) x.com

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