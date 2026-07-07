Oggi si svolge la tappa del Tour de France 2026, con un percorso che si presta alle fughe, a meno che la squadra UAE non intervenga. La tappa è vista come favorevole ai tentativi di fuga, con molti corridori pronti ad attaccare fin dai primi chilometri. La giornata potrebbe ripetere quanto accaduto ieri, con una lotta serrata tra i ciclisti che cercano di emergere in testa. La classifica generale sarà aggiornata durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.08 Il disegno della tappa odierna sembra perfetto per la fuga. Molto probabilmente, come già successo nella giornata di ieri, assisteremo ad una gran lotta fin dai primi chilometri fra i tanti corridori che vogliono centrare l’attacco vincente. 13.05 Anche oggi un fattore cruciale sarà il grande caldo. Sono previsti quasi 40 gradi sulla corsa; sarà essenziale idratarsi al meglio e cercare di rinfrescarsi con ghiaccio e acqua per evitare una crisi imprevista. 13.02 Il finale di Coix, a circa 400 metri di altitudine, è in leggera discesa. Molto probabile che sul rettilineo d’arrivo si presenti un piccolo gruppetto di fuggitivi che si giocherà la vittoria allo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa adatta alle fughe, UAE permettendo…

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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