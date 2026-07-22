LIVE Tour de France oggi la 17ª tappa Chambery-Voiron | occhi su Pedersen

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si corre la 17ª tappa del Tour de France, da Chambery a Voiron, con partenza alle ore 12:00. La tappa è lunga circa 170 km e si svolge sotto un cielo sereno con 26°C. Il gruppo è partito con Veistroffer in testa, seguito da Abrahamsen sulla sua ruota. Tra i favoriti, grande attenzione a Pedersen. La corsa è appena iniziata e si prevede una giornata intensa.

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Veistroffer alla testa del gruppo, Abrahamsen sulla sua ruota La tappa è iniziata! Su Chambery splende il sole, temperatura di 26°C. La presentazione della tappa 17 I corridori stanno raggiungendo il km 0 Tantissima attesa per la Lidl-Trek che animerà sicuramente la corsa. L’obiettivo della compagine tedesca è sicuramente quello di mettere fuori gioco nella prima fase di gara le ruote veloci: Vacek, Simmons e Gee saranno scatenati nel rompere il gruppo e trascinare il capitano Mads Pedersen con l’obiettivo vittoria di tappa e Maglia Verde. Occhio però ai pochi velocisti rimasti: Olav Kooij, Jasper Philipsen e Biniam Girmay non si arrenderanno facilmente e proveranno a giocarsi lo sprint. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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