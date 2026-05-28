Data center in Italia la Lombardia è la prima ad approvare una legge | stop all’invasione

La Lombardia ha approvato una legge per regolamentare l’apertura di nuovi data center. Si tratta della prima regione italiana a intervenire in materia, con l’obiettivo di limitare l’espansione di queste strutture. La normativa stabilisce criteri e procedure per l’autorizzazione di nuovi impianti, con l’intento di contenere l’impatto ambientale e territoriale. La legge riguarda esclusivamente le nuove installazioni e non prevede limitazioni per quelle già esistenti.

La Lombardia è la prima regione che tenta di regolamentare l'apertura di nuovi data center sul proprio territorio. Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge di regolamentazione, che permette l'insediamento di nuove strutture solo in aree dismesse. In questo modo si tenta anche di contenere il consumo di suolo e favorire la localizzazione presso i cosiddetti brownfield. La legge arriva in una delle regioni che è già uno dei principali poli europei per l'insediamento di data center e apre quindi la strada a una regolamentazione regionale e a una maggiore sicurezza nazionale. Data center:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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DATA CENTER: LA NUOVA NORMATIVA IN LOMBARDIA

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