La Regione Toscana si appresta a diventare la prima in Italia a approvare una legge regionale sull'intelligenza artificiale, se il Consiglio regionale continuerà l’iter. La proposta di legge riguarda l’uso responsabile e consapevole dell’IA. La discussione in aula è ancora in corso, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La legge mira a regolamentare l’impiego dell’IA a livello regionale, prima di eventuali interventi nazionali.

Firenze, 15 luglio 2026 – La Regione Toscana può fare da apripista nel rapporto con l'Intelligenza artificiale: se il Consiglio regionale andrà avanti nell'iter, la Regione sarà la prima in Italia ad avere una legge regionale sull'uso responsabile e consapevole dell' intelligenza artificiale. Il testo ha già ottenuto il semaforo verde dalla Prima e dalla Quarta Commissione del Consiglio regionale della Toscana, riunite in seduta congiunta, e approda ora in Aula per l'approvazione definitiva. Il provvedimento punta a garantire un uso trasparente ed etico dell'Ia, introducendo tra l'altro una Carta toscana dei diritti digitali che riconosce ai... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Regione Toscana fa da apripista: verso l'approvazione della prima legge sull'Ia

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