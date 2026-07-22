Torna la GallaRunTen | l’evento anche benefico che chiude la Settimana dello Sport

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna la GallaRunTen, evento che conclude la Settimana dello Sport a Gallarate. L'iniziativa si svolgerà a fine ottobre e prevede una corsa aperta a tutti, con scopi benefici. La manifestazione coinvolge cittadini e atleti, promuovendo attività sportive e il benessere. La settimana dedicata allo sport si svolge dal 15 al 22 ottobre e include varie iniziative, con la GallaRunTen come appuntamento finale.

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Gallarate (Varese), 22 luglio 2026 – Una settimana interamente dedicata allo sport, al benessere e alla partecipazione, con un finale che ormai rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell' autunno gallaratese. Dal 7 al 13 settembre torna la Settimana dello Sport, che culminerà domenica 13 con la GallaRunTen, quinta tappa del circuito Running People. Un evento che negli anni ha saputo crescere fino a diventare molto più di una semplice corsa: una manifestazione capace di coinvolgere associazioni, famiglie, istituzioni e realtà del volontariato in un unico grande progetto di comunità. La presentazione ufficiale. La presentazione ufficiale si è svolta al termine della Festa dello Sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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