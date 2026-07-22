Torna la GallaRunTen | l’evento anche benefico che chiude la Settimana dello Sport

Notizia in breve

Torna la GallaRunTen, evento che conclude la Settimana dello Sport a Gallarate. L'iniziativa si svolgerà a fine ottobre e prevede una corsa aperta a tutti, con scopi benefici. La manifestazione coinvolge cittadini e atleti, promuovendo attività sportive e il benessere. La settimana dedicata allo sport si svolge dal 15 al 22 ottobre e include varie iniziative, con la GallaRunTen come appuntamento finale.