Festa dello Sport 2026 torna il grande evento che promuove lo sport per tutte le età e le abilità

Dal 22 al 24 maggio si terrà la 22ª Festa dello Sport, un evento dedicato alla promozione di discipline sportive per tutte le età e abilità. L’organizzazione è affidata a Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport. La manifestazione si svolgerà presso il Porto Antico e coinvolgerà diverse attività sportive aperte al pubblico. È previsto un calendario ricco di iniziative che si svolgeranno in più giorni, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione e la pratica sportiva.

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