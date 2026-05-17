Festa dello Sport 2026 torna il grande evento che promuove lo sport per tutte le età e le abilità

Da genovatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio si terrà la 22ª Festa dello Sport, un evento dedicato alla promozione di discipline sportive per tutte le età e abilità. L’organizzazione è affidata a Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport. La manifestazione si svolgerà presso il Porto Antico e coinvolgerà diverse attività sportive aperte al pubblico. È previsto un calendario ricco di iniziative che si svolgeranno in più giorni, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione e la pratica sportiva.

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Conto alla rovescia per la 22^ Festa dello Sport in programma dal 22 al 24 maggio grazie all’organizzazione a cura di Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport. Genova è pronta a diventare nuovamente cuore pulsante di oltre 150 attività sportive grazie al coinvolgimento di Federazioni, Enti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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