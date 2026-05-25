L’Accademia dello Sport rilancia Lo Sport è Salute | una settimana di screening gratuiti per la prevenzione

L’Accademia dello Sport organizza una settimana di screening gratuiti per la prevenzione, coprendo diversi settori medici come cardiologia, oncologia, senologia, dermatologia, ginecologia e urologia. L’iniziativa si rivolge a chi desidera sottoporsi a controlli senza costi aggiuntivi, con l’obiettivo di favorire diagnosi tempestive e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Le visite si svolgono in strutture dedicate, con appuntamenti prenotabili online o telefonicamente.

Fino a venerdì verranno svolti esami in 18 discipline differenti, dalla cardiologia all’oncologia: obiettivo replicare il successo dello scorso anno, quando furono più di 2.300 le persone che parteciparono alla campagna. Nel weekend appena trascorso si è svolto il torneo degli under 12-14 ed è scattata la competizione ufficiale Fitp da 15mila dollari di montepremi Fino a venerdì 29 maggio, tutte le sere dalle 18.30 alle 21.30, sotto l’egida di Regione Lombardia e Ats Bergamo e la direzione tecnica dei dottori Maurizio Tespili e Gianluigi Patelli, verranno svolti più di duemila screening gratuiti: a eseguirli personale medico dell’Asst Papa... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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