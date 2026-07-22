Torna il pranzo di Ferragosto solidale | oltre 3.000 pasti gratuiti per chi resta solo in città

A Roma si tiene nuovamente il pranzo di Ferragosto solidale, giunto alla quinta edizione. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, offre oltre 3.000 pasti gratuiti a anziani soli e persone fragili che resteranno in città durante le festività. La distribuzione dei pasti si svolge in diversi punti della città, coinvolgendo volontari e operatori sociali. L’obiettivo è garantire un momento di convivialità e supporto a chi non ha possibilità di trascorrere il giorno in compagnia.

Anche quest’anno Roma rinnova il suo appuntamento con la solidarietà. Per il quinto anno consecutivo, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale organizza il Pranzo di Ferragosto, un’iniziativa dedicata agli anziani soli e alle persone più fragili che trascorreranno le festività estive in città. Saranno oltre 3.000 i pasti gratuiti messi a disposizione grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, Municipi, Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), parrocchie, associazioni e numerose realtà del volontariato. L’obiettivo è offrire non solo un pranzo, ma anche un momento di incontro, condivisione e socialità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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