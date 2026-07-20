Ferragosto a Roma e Ostia oltre 3mila pasti gratis per chi è solo | poi balli e cocomerata

A Roma e Ostia, oltre 3.000 pasti gratuiti sono stati offerti a persone sole durante il Ferragosto, con attività di intrattenimento come balli e cocomerata. Per il quinto anno consecutivo, l’evento è organizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, con l’obiettivo di fornire un momento di socializzazione e assistenza a chi trascorre la giornata senza compagnia. La manifestazione include anche momenti di intrattenimento e convivialità.

Roma, 20 luglio 2026 – Roma si prepara a celebrare un Ferragosto all’insegna della solidarietà. Per il quinto anno consecutivo, l’Assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale organizza un pranzo rivolto alle persone che trascorreranno da sole la giornata di festa. Saranno distribuiti oltre 3mila pasti gratuiti nei diversi quartieri della Capitale. L’iniziativa non offrirà soltanto un momento conviviale, ma anche un’occasione per incontrarsi, stare insieme e contrastare l’isolamento che, durante le festività, può diventare ancora più difficile da affrontare. “La solitudine può pesare ancora di più nei giorni di festa. Per... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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