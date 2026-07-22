Torna il Koiné Festival tra Palestina America informazione e musica

Notizia in breve

Il Koiné Festival, alla sua quinta edizione, si svolgerà con eventi tra Palestina, America, musica e informazione. L’evento è promosso da un’associazione culturale composta da studenti. La manifestazione si terrà nel corso di diversi giorni e includerà concerti, incontri e approfondimenti. L’obiettivo dichiarato è dare spazio e voce alle realtà territoriali e internazionali coinvolte. La presenza di artisti e relatori sarà distribuita in varie location della città. Non sono stati comunicati dettagli su date e programma specifico.