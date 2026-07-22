Torna il Koiné Festival tra Palestina America informazione e musica
Il Koiné Festival, alla sua quinta edizione, si svolgerà con eventi tra Palestina, America, musica e informazione. L’evento è promosso da un’associazione culturale composta da studenti. La manifestazione si terrà nel corso di diversi giorni e includerà concerti, incontri e approfondimenti. L’obiettivo dichiarato è dare spazio e voce alle realtà territoriali e internazionali coinvolte. La presenza di artisti e relatori sarà distribuita in varie location della città. Non sono stati comunicati dettagli su date e programma specifico.
Torna il Koiné Festival (quinta edizione) promosso dall’associazione culturale composta da studenti che condividono la voglia di dare spazio e voce al territorio. La location è il Cortile Gigliucci, un quartiere segnato da una crescente situazione di abbandono e da problematiche legate alla sicurezza. "Per questo abbiamo voluto co-organizzare l’evento con il comitato di quartiere (e patrocinio del Comune, ndr) unendo le forze per riportare socialità e cultura in quello spazio", dicono i promotori. Il Festival unisce approfondimento culturale, musica, convivialità, cittadinanza attiva e food. Domani (ore 21,30) Mario Del Pero presenta il suo libro ‘Buio americano’, in dialogo con Luca Simone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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