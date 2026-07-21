Woodstock a Tragliata | torna il festival tra musica dal vivo street food e natura

Il festival Woodstock a Tragliata si svolgerà anche nel 2026, richiamando centinaia di partecipanti. L’evento si svolgerà nel borgo vicino a Roma e offrirà musica dal vivo, street food e attività all’aperto. La manifestazione si tiene ogni anno nel fine settimana e prevede concerti di diversi artisti, aree dedicate al cibo di strada e spazi per il relax tra natura e musica. L’accesso è aperto a tutte le età e si svolge su più giorni.

Torna anche in questo 2026 il Woodstock a Tragliata, l’evento che richiama centinaia di persone nel borgo alle porte di Roma, trasformandolo in un punto di ritrovo per appassionati di concerti, famiglie e curiosi. Il festival rappresenterà una serata all’insegna della musica, del buon cibo, esaltando una delle cornici più suggestive della campagna romana. In programma sabato 26 luglio, dalle 18 alle 23, al Borgo di Tragliata, nel comune di Fiumicino, l’ingresso sarà totalmente gratuito e all’interno del festival non ci sarà solo musica e street food ma anche iniziative dedicate alla sostenibilità e mercatini artigianali. Una serata ricca di musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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