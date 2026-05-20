Musica teatro e arti digitali tra Torino e la montagna | torna il Narrazioni Parallele Festival

Torna in Piemonte per la sua seconda edizione il "Narrazioni Parallele Festival", la rassegna estiva itinerante che unisce musica, teatro, danza e circo contemporaneo attraverso performance interattive e multidisciplinari. Dal 25 maggio al 15 agosto 2026, la manifestazione abiterà diversi spazi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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