Tokyo sta provando a normalizzare i pantaloncini in ufficio

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal mese di aprile, i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare pantaloncini in ufficio. La misura, introdotta da una nuova norma, mira a ridurre i costi energetici durante l’estate. La decisione ha suscitato alcune reazioni di resistenza.

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Come parte di una nuova iniziativa che punta a risparmiare sui costi dell'energia durante l'estate, e che sta generando qualche repulsione Da aprile, grazie a una nuova norma introdotta dalla governatrice Yuriko Koike, i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare i pantaloncini sul posto di lavoro. L’iniziativa, denominata “Tokyo Cool Biz”, punta a incoraggiare migliaia di lavoratori a utilizzare un abbigliamento più comodo e informale durante l’estate, con lo scopo di rendere più sopportabile la vita in ufficio, ridurre l’uso dell’aria condizionata e risparmiare sui costi dell’energia. I media giapponesi hanno persino creato... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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