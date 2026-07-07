come la nato sta provando a organizzare un vertice a prova di trump

Il vertice Nato che inizia oggi ad Ankara mira a limitare l’influenza di Donald Trump sulle discussioni. L’obiettivo è organizzare una riunione che possa contenere eventuali interventi del presidente statunitense, senza che queste dominino l’agenda. La riunione si svolge in un clima di attenzione alle possibili ripercussioni di Trump e delle sue posizioni sulla stabilità dell’Alleanza. Si tratta di un incontro cruciale per definire strategie condivise tra i membri.

Il vertice Nato che si apre oggi ad Ankara nasce con l’obiettivo di evitare che Donald Trump diventi il protagonista assoluto della riunione. Nei corridoi dell’Alleanza si parla apertamente della necessità di organizzare un summit «a prova di Trump», come ha scritto Dan Sabbagh sul Guardian, cioè un summit capace di limitare gli attriti con un presidente americano che negli ultimi mesi ha rimesso in discussione alcuni dei pilastri del rapporto transatlantico. Il clima è molto diverso rispetto agli anni precedenti. Dall’inizio del 2026 Trump ha minacciato di prendere il controllo della Groenlandia, criticato duramente gli alleati europei, accusati di spendere troppo poco per la difesa, e ha alimentato nuove tensioni dopo gli attacchi contro l’Iran, condotti senza un reale coordinamento con i partner europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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