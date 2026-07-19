I funzionari pubblici giapponesi ora possono indossare pantaloncini corti negli uffici durante l’estate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il periodo più caldo dell’anno. La misura mira a rendere più confortevoli le condizioni di lavoro senza alterare le norme di abbigliamento formale in altri mesi. La novità si applica a tutti i dipendenti pubblici, senza eccezioni.

Tokyo ha dato il via libera ai pantaloncini in ufficio durante i mesi estivi, una svolta “casual” rispetto l’immagine del “salary man” con cui spesso l’Occidente identifica i giapponesi. L’iniziativa arriva nell’ambito del “Cool Biz”, la campagna governativa del 2005 per ridurre i consumi energetici e incentivare i dipendenti a rinunciare all’abito formale. Ma la nuova misura per affrontare il caldo record e per ridurre il consumo di aria condizionata sta alimentando un acceso dibattito su due temi, uno dei quali parecchio insolito. Una delle tematiche emerse è la cosiddetta sune-hara (“molestia da peli sulle gambe”), espressione coniata dai media nipponici per descrivere il disagio provato da alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta “casual” per i funzionari giapponesi: via libera ai pantaloncini corti in ufficio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Venite in ufficio in pantaloncini», svolta in Giappone per risparmiare sull’aria condizionata. Lo scontro uomini-donne sulla «molestia da peli sulle gambe»In Giappone, alcune aziende hanno autorizzato l’uso di pantaloncini in ufficio per gli uomini, per ridurre i costi dell’aria condizionata.

Dirigenti Pa senza concorso, via libera alla riforma: fino al 50% ai funzionari interniUna riforma della Pubblica amministrazione autorizza i funzionari interni a diventare dirigenti senza dover sostenere un concorso.

Argomenti più discussi: Le scarpe animalier sono il dettaglio che svolta il look: ecco 5 modelli da provare; Netflix punta sui video brevi mentre gli spettatori abbandonano la piattaforma; Cool Biz, la svolta giapponese che unisce lavoro e clima; San Benedetto, nuova svolta. Tornano i fondi per fare la vasca di colmata.

Cercare di scrivere un modulo per D&D mi ha fatto capire quanto fosse accidentalmente tossico il mio istinto di design reddit