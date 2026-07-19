Svolta casual per i funzionari giapponesi | via libera ai pantaloncini corti in ufficio

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I funzionari pubblici giapponesi ora possono indossare pantaloncini corti negli uffici durante l’estate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il periodo più caldo dell’anno. La misura mira a rendere più confortevoli le condizioni di lavoro senza alterare le norme di abbigliamento formale in altri mesi. La novità si applica a tutti i dipendenti pubblici, senza eccezioni.

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Tokyo ha dato il via libera ai pantaloncini in ufficio durante i mesi estivi, una svolta “casual” rispetto l’immagine del “salary man” con cui spesso l’Occidente identifica i giapponesi. L’iniziativa arriva nell’ambito del “Cool Biz”, la campagna governativa del 2005 per ridurre i consumi energetici e incentivare i dipendenti a rinunciare all’abito formale. Ma la nuova misura per affrontare il caldo record e per ridurre il consumo di aria condizionata sta alimentando un acceso dibattito su due temi, uno dei quali parecchio insolito. Una delle tematiche emerse è la cosiddetta sune-hara (“molestia da peli sulle gambe”), espressione coniata dai media nipponici per descrivere il disagio provato da alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

svolta casual per i funzionari giapponesi via libera ai pantaloncini corti in ufficio
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