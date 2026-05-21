Tiro con l’arco | benissimo le squadre femminili agli Europei Ricurvo per il bronzo compound per l’oro
Nella giornata di gare agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya, le squadre femminili hanno ottenuto risultati positivi. La squadra ricurvo si è aggiudicata la medaglia di bronzo, mentre quella compound ha conquistato l’oro. Le competizioni continuano con diverse sfide tra le atlete e le squadre che si contendono i titoli in questa manifestazione continentale. Le gare si sono svolte nel rispetto dei programmi stabiliti e sono state seguite da un pubblico presente all’evento.
Una nuova giornata di gare e duelli è andata in archivio agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya. Oggi focus sui tornei a squadre e di Mixed Team, sia per il ricurvo sia per il compound, con notizie positive per l’Italia, soprattutto dalle formazioni femminili. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Il trio formato da Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati si giocherà domenica 24 maggio il bronzo nello scontro con la Turchia. Le azzurre nel percorso odierno, partito dagli ottavi di finale, si sono liberate prima dell’Azerbaijan (5-1) e poi nei quarto dell’Ucraina (6-0) perdendo in semifinale contro la Germania 2-6 (58-53, 51-53, 52-53, 53-54). 🔗 Leggi su Oasport.it
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