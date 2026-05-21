Tiro con l’arco | benissimo le squadre femminili agli Europei Ricurvo per il bronzo compound per l’oro

Nella giornata di gare agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya, le squadre femminili hanno ottenuto risultati positivi. La squadra ricurvo si è aggiudicata la medaglia di bronzo, mentre quella compound ha conquistato l’oro. Le competizioni continuano con diverse sfide tra le atlete e le squadre che si contendono i titoli in questa manifestazione continentale. Le gare si sono svolte nel rispetto dei programmi stabiliti e sono state seguite da un pubblico presente all’evento.

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