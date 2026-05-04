Tiro a volo Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty

Martina Bartolomei ha concluso in modo positivo la prima giornata di qualifiche dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di tiro a volo svoltasi ad Almaty. Dopo aver sparato i primi 75 piattelli, si è posizionata tra le concorrenti in gara, preparando il cammino per le fasi successive della competizione. La giornata si è svolta senza incidenti, con la squadra che ha completato le prove previste nel programma.

Martina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Ottima prestazione quella dell’azzurra, al momento in pieno lotta per la finale. Nello specifico la nostra portacolori ha rotto 71 piattelli su 75, mancando rispettivamente due colpi nella prima e nella terza serie. Un contingente speculare a quello dell’azera Rigina Meftakhetdinova, della ceca Barbora Sumova, della neutrale Daria Turulo e della giapponese Yuka Kojim. La migliore del lotto è stata invece l’altra rappresentante dell’Azerbaijan Nurlana Jafarova, unica ad aver messo a referto 7375 mancando un tiro nelle prime due tranche.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty Notizie correlate Tiro a volo: Resca in top 3 dopo i primi 75 piattelli nelle qualificazioni del trap in Coppa del MondoComincia con il piede giusto il cammino di Daniele Resca in quel di Tangeri, località del Marocco che sta ospitando i questi giorni la tappa valida... Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri; Ad Almaty scatta la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF: azzurri di Trap e Skeet pronti alla sfida; Tiro a volo i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty | Giovanni Pellielo guida gli azzurri. Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di AlmatyMartina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo 2026 ... oasport.it Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurriSi disputerà ad Almaty, in Kazakistan, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: all'Asanov Shooting Club dal 4 al 10 maggio gli azzurri ... oasport.it Montesilvano ospita la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di paraciclismo: 550 atleti, 50 nazioni e quattro giorni di gare tra cronometro e prove in linea - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com