Tiro a volo | Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty Percorso netto per Pittini
Al torneo di tiro a volo disputato ad Almaty, l’atleta italiano Erik Pittini ha completato i primi 75 piattelli dello skeet senza commettere errori, mantenendo un percorso perfetto. Nel frattempo, un altro tiratore azzurro, Rossetti, si trova in corsa per accedere alla finale dopo aver disputato un’ottima prova. La competizione continua con le altre fasi, mentre gli atleti cercano di migliorare le proprie prestazioni.
La giornata perfetta di Erik Pittini. L’azzurro si è reso artefice di un percorso netto in occasione della prima fase dedicata alle qualifiche della specialità skeet maschile, segmento facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in fase di svolgimento in quel di Almaty (Kazakitan) Prestazione da outstanding per il nostro portacolori, in gara soltanto per il ranking ma artefice di tre serie senza alcuna sbavatura, dove non ha mancato nessun colpo chiudendo i conti sul 7575, contingente condiviso insieme al finlandese Eetu Kallioinen, anche lui in testa così come il nordico Emil Kjeldgaard Petersen. Ottima prova anche da parte di Gabriele Rossetti, al momento a quota 7475 insieme al danese Jesper Hansen.🔗 Leggi su Oasport.it
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