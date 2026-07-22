Tiro a volo Martina Maruzzo in corsa per la finale nello skeet Attardate Longhi e Scocchetti

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Maruzzo è ancora in corsa per la finale nello skeet femminile alla tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nella prima giornata di qualificazioni, che comprendeva tre delle cinque serie totali, l’atleta italiana si è mantenuta tra i migliori. Giada Longhi e Simona Scocchetti sono invece state eliminate, rimanendo molto indietro rispetto alle prime posizioni.

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Si apre ad Hangzhou, in Cina, la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: nella prima giornata riservata alle qualificazioni dello skeet individuale femminile, con 3 serie disputate delle 5 totali, in casa Italia resta in corsa per la finale Martina Maruzzo, mentre sono irrimediabilmente staccate Giada Longhi e Simona Scocchetti. In testa con 7475 c’è la coppia composta dalla statunitense Samantha Simonton e dalla slovacca Vanesa Hockova, mentre a quota 73 si trova in solitaria la cinese Jiang Yiting, terza. Seguono con 72 le cinesi Song Zhengyi (in corsa solo per il ranking), Jiang Chaoyu e Che Yufei, e le slovacche Monika Stibrava e Danka Hrbekova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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