tiro a volo martina bartolomei approda in finale nello skeet ad almaty

Durante la tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan, Martina Bartolomei ha superato le qualificazioni nello skeet femminile, assicurandosi un posto in finale. Con questa prestazione si aggiunge alle otto tiratrici che si contenderanno il podio nella fase conclusiva della competizione. La finale si svolgerà nelle prossime ore, determinando chi si aggiudicherà il titolo.

Ci sarà un’azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei supera le qualificazioni ed è tra le otto tiratrici che si giocheranno la vittoria. Fuori le altre azzurre al via. Cinque atlete chiudono a quota 119: primo posto per la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, che precede la ceca Barbora Sumova, mentre il terzo posto è dell’azzurra Martina Bartolomei. Quarta la cinese Jiang Yiting, mentre chiude quinta l’azera Nurlana Jafarova. Gli altri tre posti all’ultimo atto vanno ad atlete che terminano con 118: sesta la cipriota Anastasia Eleftheriou, che chiude davanti alla kazaka Assem Orynbay, settima, ed alla messicana Gabriela Rodriguez.🔗 Leggi su Oasport.it

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