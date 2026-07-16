Tiro a segno i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hangzhou | in Cina ci sono i grossi calibri della pistola italiana

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha convocato i tiratori per la Coppa del Mondo di tiro a segno che si svolgerà a Hangzhou, in Cina, dal 20 al 29 luglio. Tra i partecipanti ci sono i principali specialisti della pistola italiani. La competizione si inserisce nel calendario internazionale dopo l’evento di Monaco di Baviera a fine maggio. La squadra italiana si prepara a confrontarsi con altri atleti di alto livello in questa tappa del circuito mondiale.

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Dopo aver vissuto a fine maggio la “Classicissima” di Monaco di Baviera, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno è pronta a tornare in scena vivendo un nuovo appuntamento del uso calendario: il meeting di Hangzhou, che si terrà in Cina dal 20 al 29 luglio. Sulle linee di tiro asiatiche saranno presenti tantissimi dei migliori interpreti delle gare di carabina e pistola, al maschile e al femminile, insieme anche agli specialisti del tiro a volo. L’Italia sarà ampiamente sul territorio cinese, con un totale di 6 atleti: tutti facenti parte del comparto di pistola, sia per le gare ad aria compressa dai 10m sia per le gare di automatica e sportiva dai 25m. 🔗 Leggi su Oasport.it

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